L’ex maire Vincent Akakpo démissionne du Conseil de Dogbo

Désigné parmi les sept (7) sages qui siégeront à la Cour constitutionnelle, 7è mandature dès le 6 juin prochain, l’ex maire de Dogbo, Vincent Codjo Akakpo a fait ses adieux à ses collègues élus du Conseil communal de Dogbo. C’est le jeudi 25 mai 2023 lors de la deuxième session ordinaire de l’année 2023.

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle étant incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle, l’ex maire Vincent Codjo Akakpo a rendu sa démission du Conseil communal de Dogbo.

L’ex maire fait partie, en effet des sept personnalités désignées par le chef de l’Etat et le bureau de l’Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle, 7e mandature.

Lors de la deuxième session ordinaire de l’année 2023 du Conseil communal, Vincent Codjo Akakpo a fait ses adieux à ses collègues élus communaux. Occasion pour lui de leur prodiguer quelques conseils.

Vincent Codjo Akakpo sera remplacé dans les tout prochains jours au sein du Conseil communal de Dogbo par William Kpozounme.

Il faut préciser que Dorothée Sossa, Dandi Gnamou, Adjovi Mathieu, Aleyya Gouda Baco, Michel Adjaka, Nicolas Assogba et Vincent Acakpo sont les personnalités désignées par le chef de l’Etat et le bureau de l’Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle, 7e mandature. Les sept (7) sages seront installés dans leur fonction le 6 juin prochain.

M. M.

26 mai 2023 par ,