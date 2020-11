L’ex maire Hounsou-Guèdè à nouveau devant les juges

Poursuivis pour « faux et usages de faux certificat » dans une affaire domaniale, l’ancien maire Patrice Hounsou-Guèdè et le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la commune d’Abomey-Calavi Gélase Hounguè vont comparaître ce vendredi 27 novembre 2020.

Le tribunal avait procédé au renvoi du dossier lors de l’audience qui s’est tenue mercredi 18 novembre 2020.

Les deux anciens élus locaux sont poursuivis sans mandat de dépôt. Ils ont plaidé non coupable à la dernière audience.

Poursuivis avec mandat de dépôt pour la même affaire, l’ancien chef quartier Francis Dodo et d’autres personnes mises en cause seront écoutés à l’audience de ce vendredi.

M. M.

27 novembre 2020 par