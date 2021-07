L’ex maire Bada et ses co-accusés à la Criet ce 6 juillet

Le procès de l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi et ses co-accusés s’ouvre mardi 6 juillet 2021 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Après plusieurs audiences au Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi à l’issue desquelles la juridiction s’est déclarée incompétente le 5 février dernier, les mis en cause dans l’affaire "39 hectares" seront présentés à la la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) le 6 juillet prochain.

Les mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie et abus de fonctions » pour certains et « complicité d’association de malfaiteurs, escroquerie » pour d’autres.

Les prévenus sont en détention provisoire depuis décembre 2020.

