L’ex commissaire de Kompa condamné à 24 mois de prison ferme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ce jeudi 5 décembre 2024, l’ex-commissaire de Kompa, Maxime Adjidowé à 24 mois de prison ferme. Son subalterne, le sous-brigadier Moïse Baruka écope d’une peine de prison moins sévère.



Cliquez ici pour lire la suite

Le verdict est tombé dans l’affaire de vol de pagne dans laquelle l’ex-commissaire de Kompa et un autre policier sont poursuivis à la CRIET. Ce jeudi 5 décembre 2024, la Cour a rendu son verdict un peu après 13 heures. Dans ce délibéré, le juge a requalifié les faits de trafic d’influence reprochés aux deux prévenus en complicité de trafic d’influence, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Le commissaire de police Maxime Adjidowé et le sous-brigadier de police Moïse Barouka sont ensuite reconnus coupables de complicité de trafic d’influence. Ainsi, le commissaire de police Maxime Adjidowé écope de 24 mois de prison ferme et de 200 000 FCFA d’amendes. Quant à Moïse Baruka, il écope de 12 mois fermes et de 200 000 FCFA d’amendes, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Les faits reprochés

Dans ce dossier, il a été reproché au commissaire de police de Kompa et au policier d’avoir libéré un jeune homme de 33 ans présumé voleur et une dame présumée receleuse interpellés dans une affaire de vol de pagnes et placés en garde à vue. Ceci, contre le paiement d’une somme d’argent

Selon les faits, la famille de la supposée receleuse aurait payé une somme de 300.000 francs CFA au commissaire de Kompa Maxime Adjidowé pour obtenir la libération de cette dernière. Le jeune homme accusé de vol et placé en garde à vue du 15 au 17 avril 2024 a aussi été remis en liberté avec contrainte de se présenter tous les jeudis. Il est notamment reproché au commissaire de n’avoir pas fait la procédure requise en la matière. Les mis en cause ont toujours rejeté les faits.

5 décembre 2024 par