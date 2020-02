L’édition 2020 de WIKI LOVES AFRICA lancée

Les membres fondateurs de Wikimédiens du Bénin User Group, Fawaz Taïrou et Mermoze Adodo, ont procédé au lancement de la 5ème édition du concours WIKI LOVES AFRICA dans l’après-midi de ce samedi 15 février 2020 au Campus numérique francophone de Cotonou.

‘’L’Afrique en mouvement’’, c’est le thème retenu pour cette édition qui connaîtra la participation de plus de 20 pays africains. Ainsi, pour compter du 15 février au 31 mars 2020, les candidats peuvent envoyer leurs productions photographique, audio ou vidéo sur la plateforme Wikimedia Commons et y participer.

Selon Fawaz Taïrou, WIKI LOVES AFRICA est un concours annuel qui célèbre ‘’visuellement’’ la diversité, la richesse et la complexité de l’Afrique. Il s’agit d’une œuvre de la fondation Wiki in Africa, organisé par le mouvement Wikimedia depuis 2014, a-t-il expliqué.

Pour le membre fondateurs de Wikimédiens du Bénin, le but du concours est de prendre des photos, des enregistrements audio et des vidéos, et de les « téléverser sur la plateforme Wikimedia Commons. Conformément au thème de l’année, les candidats au concours WIKI LOVES AFRICA doivent envoyer des productions qui concernent « le déplacement, les transports, que ce soit sur terre, dans les airs ou sur l’eau », a souligné Fawaz Taïrou. Il a précisé que les fichiers en compétition doivent être déposés sur Wikimedia Commons qui est une médiathèque libre des projets Wikimedia, à travers l’usage du bouton “Participer” sur la page du concours.

Pour la 5ème édition de WIKI LOVES AFRICA, plusieurs activités sont prévues au Bénin.

Outre le lancement officiel, il y aura une cérémonie de clôture le 25 avril 2020. Ces deux grands évènements seront intercalés de 04 ateliers qui auront lieu respectivement le 22 février, et les 07, 18 et 25 mars prochain.

Encadré

Les prix à gagner à l’international

1er prix : Une enveloppe financière de 1000 dollars US

2ème prix : Une enveloppe de 800 dollars US

3ème prix : Une enveloppe de 500 dollars US.

A ceux-là s’ajoutent des prix de catégories supplémentaires. Le premier est destiné aux représentations culturelles ou traditionnelles des transports, ou des structures qui facilitent le transport. Il est d’une valeur de 500 dollar US. Le second est destiné à la meilleure vidéo (qualité audio ou visuelle et narration) et d’un montant de 500 dollars également.

La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du directeur du campus numérique francophone de Cotonou.

F. Aubin AHEHEHINNOU

Quelques images

16 février 2020 par