Me Saïzonou-Bédié reçoit le prix franco-allemand

L’avocate béninoise Alexandrine Saïzonou-Bédié vient d’être honorée par la France et l’Allemagne. Elle a reçu le 11 octobre 2022, le prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’Etat de droit.

Pour ses actions en faveur des droits de l’Homme, et plus particulièrement des femmes et des enfants, elle a reçu le prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’Etat de droit. Ce prix a été créé pour rendre hommage à celles et ceux qui s’investissent corps et âme pour défendre les droits de l’Homme. L’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy a également remis à l’avocate béninoise, les insignes d’officier de l’ordre national du mérite.

Alexandrine Saïzonou Bédié a fondé en 2013 l’Association des Femmes Avocates au Bénin (AFAB). Elle a présidé l’AFAB pendant six ans. En 2019, l’avocate a été nommée à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) sur proposition de la société civile, comme présidente de la commission « Enfants, apatridie, réfugiés et personnes déplacées internes ».

