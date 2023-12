L’artiste légendaire El Rego inhumé le 9 décembre

Le célèbre artiste béninois Théophile do Rego connu sous le nom de scène El Rego sera inhumé le samedi 09 décembre 2023.

Décédé dans la nuit du 10 au 11 octobre 2023 à l’âge de 85 ans, l’artiste musicien El Rego, Théophile do Rego à l’état civil sera inhumé le samedi 09 décembre 2023.

Des cérémonies d’hommage au célèbre artiste sont prévus, selon les informations.

El Rego est l’un des inspirateurs du mythique Orchestre Poly Rythmo de Cotonou. Il a enregistré la plupart de ses chansons sur des disques 45 tours. Plusieurs de ses chansons (E nan mian nuku, Feeling you got, Vimado wingnan et Djobimé) ont été ré-éditées par le label Analog Africa en 2009, dans la compilation Legends of Benin.

