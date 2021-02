L’artiste Madou reçoit 500 exemplaires de son ouvrage

Laha Éditions a offert ce jeudi 21 janvier 2021, 500 exemplaires du livre "Mon parcours, un challenge perpétuel’’ à l’artiste Madou La Daronne.

Le PDG des Éditions Laha, Abdel Hakim Lalèyè œuvre pour la promotion de l’ouvrage de la chanteuse Madou. Comme promis lors de la cérémonie de lancement à Canal Olympia, 500 exemplaires du livre ont été offerts à l’artiste.

« Ce geste symbolique me va droit au cœur. J’ai mis du temps pour écrire cet ouvrage. C’est une histoire contée par moi-même. Et ce n’était pas donné à l’avance que vous acceptiez éditer cette œuvre. Mais non seulement vous l’avez fait, mais vous m’en octroyez gracieusement 500 exemplaires, c’est énorme. C’est la preuve que le PDG de Laha Editions est un homme de cœur et de parole. J’en suis émue et très reconnaissante », a déclaré l’artiste chanteuse Madou.

"Mon parcours, un challenge perpétuel’’ de la chanteuse Madou La Daronne est un roman autobiographie. L’ouvrage raconte le vécu de la chanteuse, son enfance, son adolescence, sa carrière musicale et autres.

De son vrai nom, Jinadou Isbath, l’artiste béninoise vit à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Après les titres Founwadjê, You et Ireti qui lui ont valu des lauriers, Madou a été nominée deux fois au Kora Awards en Afrique du Sud dans la catégorie meilleur Artiste d’Afrique de l’Ouest, 1999 et 2004.

A.A.A

