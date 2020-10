L’artiste Im’rane a besoin d’assistance

Triste sort pour l’artiste béninois Im’rane, absent de la scène musicale depuis des années. En mauvais état de santé, le célèbre chanteur de la région septentrionale a besoin d’aide pour mieux vivre ses derniers jours sur terre.

Im’rane, auteur de la chanson « Bouyo », vit dans la mendicité. Son quotidien se résume à se promener dans la ville de Parakou afin d’avoir de quoi survivre. Fatigué et épuisé, l’artiste musicien souffre d’un mal qui n’est véritablement pas connu. Il a été plusieurs fois pris en charge par ses parents.

La santé de l’artiste béninois ne s’est pas améliorée malgré les soins reçus à l’hôpital et les traitements traditionnels. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. Star de la musique béninoise, Im’rane a besoin de l’assistance des uns et des autres.

A.A.A

13 octobre 2020 par