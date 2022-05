L’artiste Ifè annonce la sortie de son 1er single

Le Béninois Franck Olivier Gnacadja de son nom d’artiste Ifè a annoncé via une publication sur sa page Facebook, la sortie de son 1er single pour vendredi 03 juin 2022.

« Brother, Sister, j’ai le plaisir de pouvoir enfin t’annoncer la sortie officielle de mon 1er single intitulé "Lumière" ce vendredi 03 Juin 2022 », a annoncé l’artiste sur sa page Facebook.

L’artiste Ifè a montré son talent au public lors de la compétition 2020 The Voice France. Il a reçu le soutien du peuple béninois lors de la compétition. « À toi, âme qui me lit, toi qui m’a donné tellement de force lorsque tu m’as découvert, il y a tant de choses que j’aimerais te dire si bien que je ne sais par où commencer. Après avoir été irradié par la lumière de The Voice, j’ai été frappé par l’obscurité et la réalité de la vie. J’étais de retour dans cette grotte intérieure. Entre ces 2 extrêmes, j’ai du mettre de la distance et prendre le recule nécéssaire afin de garder à l’esprit que dans ce monde, réduire la souffrance est la mission et "vivre consciemment est le pari". L’obscurité c’est toi, moi, nous, dans nos moments de détresse et de solitude. Grâce à la musique, j’ai eu la force de chanter ma détresse, maintenant j’ai trouvé la force de l’écrire et de la transformer en " lumière". Je l’ai fais pour moi, pour toi, pour nous, afin qu’on n’oubli jamais que nous sommes des êtres de lumière », a-t-il écrit.

Ifè est le fils de l’ancien ministre Luc Gnacadja et de Me Huguette Bokpè.

29 mai 2022 par ,