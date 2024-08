L’armée béninoise reçoit des matériels militaires de la Chine

Le Bénin continue de recevoir des appuis de ses partenaires pour contrer la menace terroriste. L’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin a remis un lot de matériels militaires aux Forces Armées Béninoises (FAB) ce mardi 13 août 2024.

Le Chef d’état-major général de l’armée béninoise, Général Fructueux Gbaguidi a réceptionné un important lot de matériels militaires offerts par la République populaire de Chine ce mardi 13 août 2024.

Le don de la Chine aux Forces Armées Béninoises (FAB) est constitué essentiellement d’obusiers et de leurs accessoires. Des matériels militaires qui renforcent non seulement l’arsenal des FAB mais constituent le symbole fort de l’amitié et de la coopération qui lient les peuples chinois et béninois, selon le Général Gbaguidi.

C’est l’Ambassadeur de la Chine au Bénin, S.E.M Peng Jingtao qui a procédé à la remise du don. Cet appui s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Bénin et la Chine.

