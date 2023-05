L’armée américaine en photos

Découvrez notre rubrique régulière qui présente des photographies incroyables prises par des membres des forces armées des États-Unis lors de missions à travers le monde.

Tout le monde présent !

Entretenir un porte-avions n’est pas chose facile. Le transporter sur la terre ferme (ce qu’on appelle le passage en cale sèche) nécessite un gros effort collectif.

En février dernier, l’USS George H.W. Bush a entamé des travaux d’entretien qui dureront 28 mois. C’est la première fois qu’il passe en cale sèche depuis sa mise à l’eau en 2009. La révision du navire permettra notamment d’améliorer ses capacités militaires et techniques.

Ces travaux nécessitent des technologies de pointe, notamment l’utilisation de combinaisons de protection de type exosquelettes et des modèles d’entraînement en réalité virtuelle, tout ça pour que le navire puisse exécuter sa tâche principale : assurer la liberté de navigation dans le monde entier.

Actuellement à Norfolk, en Virginie, il faudra des milliers d’heures pour effectuer les travaux de révision de ce porte-avions de 93 444 tonnes et de 333 m de long.

Tenez bon !

Au cours d’une démonstration de techniques d’infiltration des patrouilles spéciales, des membres de la New Jersey Army and Air National Guard descendent en rappel d’un hélicoptère UH-60L Black Hawk. Un exercice réalisé à l’occasion du spectacle aérien annuel « Thunder Over the Boardwalk » (Tonnerre au-dessus de la promenade), qui a eu lieu à Atlantic City, dans le New Jersey.

Appelées SPIES (special patrol infiltration/exfiltration system ou système d’infiltration et d’exfiltration de patrouille spéciale) et FRIES (fast-rope insertion/extraction system ou système d’infiltration et d’exfiltration rapide par descente en rappel), ces techniques permettent d’extraire ou de déposer du personnel en sécurité quand il n’est pas possible de faire atterrir un hélicoptère. L’adjudant-chef Abdelkader Hosni*, qui a dirigé l’exercice d’entraînement à Hawaï, a expliqué : « Grâce à la technique FRIES, on peut recouvrer un bateau qui a été saisi ou venir en aide à un équipage lors d’une situation catastrophique. ».

Un Noël neigeux

Un marin solitaire traverse le pont d’envol du porte-avions USS John C. Stennis, le jour de Noël 2017.

Des milliers de militaires américains sont déployés aux quatre coins du globe, et endurent le fait d’être loin de leurs êtres chers pendant les fêtes et d’autres évènements importants. Sur l’USS Stennis, comme sur tous les autres bâtiments de guerre américains, on organise toutes sortes d’activités à l’occasion des fêtes pour les militaires à bord, y compris des offices religieux, des repas traditionnels, des spectacles et des travaux au service des communautés.

Le porte-avions USS Stennis se dirige actuellement vers la mer d’Arabie pour veiller à la stabilité et à la sécurité de la région. Loin de son port d’attache mais exécutant toujours sa mission.

Une détermination absolue

Soixante-quatorze pays et cinq organisations internationales combattent dans un même objectif : vaincre Daech. Cette coalition mondiale forme l’opération Inherent Resolve (détermination absolue).

La coalition appuie 24 heures sur 24 son partenaire local sur le terrain en Syrie et exploite la meilleure puissance de feu disponible, comme cette pièce d’artillerie mobile appelée obusier (ci-dessus), un canon d’une grande précision jusqu’à 40 kilomètres.

La devise du groupe de travail est : « One mission, many nations » (une mission, plusieurs nations).

Joyeux Thanksgiving !

« Le peuple américain admire les hommes et les femmes de nos forces militaires ainsi que leurs familles qui servent à leurs côtés », a déclaré le vice-président Mike Pence dans une allocution du 18 novembre, adressée à des militaires et à leur famille à la base aérienne Andersen, à Guam, pour leur souhaiter une bonne fête de Thanksgiving. Alors qu’il rentrait d’une visite dans la zone indopacifique, il a tenu à s’arrêter, avec son épouse Karen, pour rendre hommage à tous les militaires et montrer sa reconnaissance pour les défis auxquels font face le personnel en uniforme et leurs familles qui doivent faire des sacrifices et qui « chaque jour, défendent la liberté ».

Bouclier vaillant

(Ci-dessus) Un porte-avions, 15 navires de surface, plus de 160 aéronefs et environ 15 000 militaires de l’US Navy, de l’armée de l’air, de l’armée de terre et du Corps des Marines transmettent un message très clair dans la mer des Philippines : les États-Unis sont prêts à tout. Baptisée Valiant Shield* (Bouclier vaillant), cette démonstration de technologie et de puissance, en septembre 2018, entre dans le cadre du seul exercice interarmées sous le Commandement zone indopacifique des États-Unis. Cet exercice Bouclier vaillant est organisé tous les deux ans depuis 2006.

L’exercice Bouclier vaillant est « extrêmement important », a déclaré le contre-amiral américain Daniel Dwyer dans un article du magazine de l’US Air Force. « Aucun service n’ira seul. Chaque occasion que nous avons de nous entraîner ensemble, en tant que force interarmées, accroît notre force létale et nos capacités. »

Un froid de canard !

En janvier, il fait si froid à la base militaire de Fort McCoy, au Wisconsin, que même les cils gèlent !

Les hivers frigides du Wisconsin sont le champ d’entraînement par excellence, et très éprouvant, pour l’exercice militaire Ullr Shield par la 2e escadre aérienne du Corps des Marines. Comme le caporal suppléant Kwan Walker (en photo ci-dessus), les Marines y développent les capacités nécessaires à toutes les missions qu’ils pourraient mener dans des conditions de froid extrême.

Actuellement en cours jusqu’au 7 novembre en Norvège et dans la région, l’exercice Trident Juncture* se tient dans des conditions métérorologiques frigides et donne aux participants l’occasion de perfectionner leurs capacités militaires, comme celles pratiquées au Wisconsin, dans le rude climat de l’Europe du Nord.

Ça chauffe !

Ci-dessus, des marines américains et des soldats malaisiens s’entraînent ensemble dans le cadre d’un exercice CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training), en août. Les deux pays alliés organisent des exercices comme celui-ci depuis 24 ans pour renforcer leurs capacités mutuelles de combat et appuyer la coopération régionale à long terme.

Rendez-vous sur la terre ferme

Sur cette photo de 2015, ce soldat du 10e groupe des Forces spéciales (troupes aéroportées) vient de sauter d’un C-130 Hercules au-dessus de l’Allemagne et donne l’impression d’être suspendu dans les airs.

Richard Grenell, l’ambassadeur des États-Unis en Allemagne, a déclaré que les États-Unis sont « déterminés à renforcer l’Alliance transatlantique, et la promesse du président Trump d’augmenter les capacités de défense des États-Unis signifie que l’Alliance est plus forte aujourd’hui ».

Prêts à l’appontage !

Ci-dessus, un AV-8B Harrier se pose sur le pont d’envol du navire d’attaque amphibie USS Kearsarge lors d’un exercice de préparation effectué en juin dans l’Atlantique.

Toutes les branches de l’armée américaine se livrent à des exercices similaires dans le monde entier, en coopération avec leurs homologues et alliés à l’étranger, pour contribuer à améliorer la sécurité, assurer le libre accès aux mers et à l’espace aérien, et participer aux opérations humanitaires et de préparation aux catastrophes naturelles.

