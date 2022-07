L’archéologie préventive, la solution pour une meilleure valorisation

Dans le cadre des travaux de construction du Musée de l’Epopée des Amazones et des Rois du Danxomè et de la Réhabilitation du site palatial environnant, un atelier méthodologique a été organisé en prélude aux fouilles archéologiques préventives à Abomey du 29 juin au 02 juillet 2022. L’objectif de cet atelier est de définir une méthodologie d’étude, d’analyse et de mise en valeur des vestiges à mettre au jour lors des fouilles archéologiques. C’est dans ce contexte que les spécialistes de la gestion du patrimoine culturel, les historiens de l’art, les spécialistes du tourisme et les archéologues se sont réunis pour peaufiner la stratégie à mettre en œuvre pour une meilleure valorisation du site. A cet effet, il est apparu nécessaire de mener des prospections pédestres, géophysiques et aériennes (drones) et des fouilles archéologiques préventives sur l’emprise des travaux.

La méthodologie définie sera appliquée lors des fouilles extensives et du suivi des travaux d’aménagement sur le site de la construction du musée et sur la ligne de canalisation au niveau de de l’aire palatiale à réhabiliter. Après ces travaux préalables des archéologues, les spécialistes du patrimoine culturel pourront à partir de la nature des objets (mur, poteries entières et des tessons de poterie…) proposer un plan de gestion convenable à chaque bien ou objet que les archéologues auront à mettre à leur disposition. Il est également apparu nécessaire de réaliser des enquêtes auprès des familles des artisans tailleur de cauris pour une transmission du savoir-faire, réaliser un inventaire et une cartographie des sites les plus importants à mettre en valeur.

Les actions de valorisation prendront en compte les zones d’intérêt patrimonial et touristique, une actualisation du discours des guides touristiques, la formation des guides sur les nouveaux centres d’intérêts, la conception et la réalisation des outils de communication (combinant les images, les cartes et les plans), la reconstitution architecturale 3D des bâtiments et espaces disparus, la reconstitution du savoir-faire et de la route des cauris en insistant sur les usages et les fonctions actuels, l’organisation des expositions temporaires, la création de circuit thématique et la réalisation des films documentaires sur les différentes thématiques.

Cet atelier organisé par le laboratoire d’art, d’archéologie, d’analyse des dynamiques culturelles, d’expertise patrimoniale et touristique LACEPT en collaboration avec l’école du Patrimoine Africain EPA et le soutien financier de l’Ambassade de France au Bénin, a connu la participation des personnes ressources comme le Professeur Romuald MITCHOZOUNNOUN et Gabin DJIMASSE, directeur de l’office du tourisme d’Abomey.

Signalons que cinq communications suivies des débats, échanges et travaux en commission ont meublé cet atelier. Prenant la parole pour clôturer l’atelier le Prof. Didier N’DAH a remercié les participants pour leur contribution et la qualité des résultats obtenus. Franck OGOU, Directeur de l’école du patrimoine africain a pour sa part rassuré les uns et les autres de la transmission des rapports de cet atelier à qui de droit dans les meilleurs délais.

A.A

5 juillet 2022 par