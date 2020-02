Bonne nouvelle pour les clients de Gozem. Ces derniers qui sont abonnés de MTN Bénin pourront désormais utiliser l’application transport ‘’Gozem’’ sans consommer leur forfait internet (Zero Rating).

Afin de faciliter l’accès à l’application à tous les Béninois, Gozem, s’est associée avec le numéro 1 dans le secteur de la téléphonie mobile au Bénin ‘’MTN Bénin’’.

Avec ce partenariat, les abonnés de MTN Bénin pourront commander des taxi-motos, des tricycles et des taxis (voitures) avec l’application Gozem sans utiliser leur forfait internet (zero-rating).

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec MTN Bénin et espérons qu’elle nous permettra de développer notre offre au Bénin. Ce partenariat est en cohérence avec notre vision chez Gozem qui est de simplifier l’accès des services de transport sûrs et pas chers en Afrique », a déclaré Raphaël Dana, co-fondateur Gozem.

Outre la commande de services de transport sans utilisation de forfait internet, « les utilisateurs de l’application transport Gozem pourront aussi recharger facilement leur portefeuille disponible dans l’application via MTN Mobile Money, le service Mobile Money de la compagnie de téléphonie mobile ».

Pour le Directeur Général de MTN Bénin : « Ce partenariat avec Gozem est une belle illustration de l’engagement citoyen de MTN Bénin envers ses abonnés››. ‹‹Nous souhaitons assurer à notre clientèle des courses sûres avec des chauffeurs fiables. Nous félicitons Gozem pour cette belle initiative », a ajouté M. Stephen Blewett.

La collaboration Gozem-MTN Bénin aura donc « un impact positif sur l’écosystème routier local en permettant aux Béninois l’accès à un service de transport simple, sûr, fiable et pas cher ».

A noter que « les revenus des courses des chauffeurs de la plateforme leurs seront reversés par Gozem grâce à la plateforme MTN Mobile Money ».

Encadré

A propos de Gozem

Gozem est l’application transport de l’Afrique. L’application, disponible à la fois sur le Google Play Store et sur l’Apple App Store met en contact les passagers avec divers fournisseurs de services de transport (zems, tricycles, taxis). Depuis son lancement au Togo en Novembre 2018 et au Bénin en Juillet 2019, l’application a enregistré plus de 400 000 téléchargements sur le Google Play Store.

Gozem proposera bientôt ses services à travers toute l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Encadré

MTN Bénin en question

MTN Bénin a été créé le 1er Juin 2006 grâce à l’acquisition de la licence de réseau de téléphonie d’Areeba (Spacetel Bénin) par le groupe sud-africain M-Cell.

La compagnie de télécommunication est aujourd’hui forte de plus de 4,2 millions d’abonnés actifs au Bénin et représente plus de 43% de la part de marché. Cela fait de MTN le numéro 1 dans le secteur de la téléphonie mobile au Bénin.

Le réseau de distribution de MTN Bénin se compose de 61000 distributeurs et points de vente, répartis sur le pays.

MTN Bénin emploie des centaines de personnes.

Akpédjé AYOSSO

27 février 2020 par