L’année académique 2021-2022 lancée à l’UAC

L’Université d’Abomey-Calavi a procédé, mercredi 3 novembre 2021, à l’ouverture de la nouvelle académique 2021.

« L’éducation et la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des diplômes de l’enseignement supérieur au Bénin ». C’est sous ce thème que l’Université d’Abomey-Calavi a placé la nouvelle année académique qui s’est ouverte officiellement ce mercredi 3 novembre 2021. « Le choix de ce thème démontre une fois de plus que l’université est non seulement préoccupée par la qualité de la formation mais aussi par l’insertion de ses diplômés dans un monde où le travail est de plus en plus exigeant. Notre responsabilité en tant qu’institution de formation est de trouver des solutions aux problèmes relatifs à l’insertion de nos diplômés », a fait savoir Rogatien Tossou, président du Conseil d’Administration de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et Directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Rappelant le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 qui n’a pas favorisé le déroulement des activités lors de l’année académique précédente, le recteur de l’UAC a indiqué ce qu’il y a lieu de faire pour le compte de cette nouvelle année. « Notre tâche à nous à présent, est de préparer avec assurance un futur que nous voulons toujours prospère, radieux, rayonnant et flamboyant. Et cela ne pourrait être possible qu’avec la collaboration, l’engagement et l’implication de toute la communauté universitaire », a indiqué Pr Félicien Avlessi, Recteur de l’UAC.

L’ouverture de la nouvelle académique intervient après le lancement de la rentrée académique 2021-2022 le 28 octobre dernier sous le thème « Harcèlement sexuel : éléments constitutifs et sanctions ».

