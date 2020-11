L’animateur Dany Vodji se reconvertit en prophète

L’ex célèbre animateur Dany Vodji est devenu prophète Daniel Kirenahnael, le serviteur de Dieu a ouvert son ministère mardi 03 novembre 2020 à Cotonou.

« J’ai entendu le Seigneur me dire " J’ai permis que tu sois communicateur pour que tu aides le peuple de Dieu (...). Au-delà du bagage spirituel, je te donnerai un bagage intellectuel », a confié l’animateur Dany Vodji sur la page Facebook de la Communauté Céleste.

A l’en croire, à sa naissance ses parents ont reçu la révélation d’un prophète qu’il sera un serviteur de Dieu. « Après je me suis même éloigné de l’église. J’ai fait les choses du monde (...). Je suis passé par mon Égypte (...). C’est normal, il faut connaître le monde avant de revenir à Christ et cette connaissance du monde nous permet de savoir faire la part des choses étant rempli de l’onction de Christ et d’aller vaincre le monde tel notre Seigneur l’a vaincu et donc d’aller sortir nos frères qui sont encore dans le monde », a-t-il notifié.

Du showbiz ... à la religion

Dany Vodji a été fait prophète Daniel Kirenahnael du Seigneur « avec une onction de puissance et de guérison et de miracles ». « Je peux opérer en chaussures, en tenue simple. Je conscientise que la robe blanche est le vêtement des anges », a-t-il ajouté.

Celui qui a fait 10 ans de consécration est à l’écoute du Saint-Esprit. « Je ne sors pas si on ne me dit pas de sortir, je n’anime pas d’évènements si on ne me dit pas d’animer, je ne prends pas de femme dans ma vie si on me demande pas de l’avoir (...) », a-t-il expliqué.

Célibataire et père d’un garçon de 17 ans, prophète Daniel Kirenahnael du ministère Elohim U Imam veut bien partager avec ses frères et sœurs des médias la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ.

Membre de l’église du christianisme céleste, Dany Vodji a été animateur vedette de radio et de télévision, producteur et présentateur à AFRICABLE TV, bref un homme du showbiz.

A.A.A



