L’ancien ministre Galiou Soglo de retour au Bénin

Galiou Soglo est rentré au Bénin dans la soirée de ce jeudi 08 avril 2021 après son évacuation sanitaire.

Victime d’une agression par balle et évacué en France le 11 février 2021, l’ancien ministre des sports et fils de l’ex président de la République Nicéphore Soglo, Galiou Soglo a rallié Cotonou à bord d’un vol Asky ce jeudi.

Galiou Soglo a vu sa candidature disqualifiée à l’élection présidentielle du 11 avril prochain pour dossier non conforme au nouveau code électoral et à la constitution révisée dont il ne reconnaît d’ailleurs pas la légitimité.

L’ancien ministre de la jeunesse et des sports a reçu une balle dans le thorax le 5 février 2021 alors qu’il revenait de sa ferme quelques jours après le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle. Après les premiers soins à Cotonou, il a été évacué en France selon son vœu.

Opposant au pouvoir du président Patrice Talon, Galiou Soglo avait indiqué vouloir se battre pour la libération du peuple. Son retour intervient dans un contexte de protestation sur fond de violences. Il est souhaitable que l’ex ministre passe son temps de convalescence loin de toute activité préjudiciable à la paix, important pour le bon déroulement du processus électoral en cours dans le pays. Prompt rétablissement à l’ancien ministre.

9 avril 2021