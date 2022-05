L’amélioration du pâturage et de la transhumance autour de la Pendjari en étude

Ce 18 mai 2022, s’est ouvert à l’Hôtel Kaba de Natitingou, l’atelier de validation de l’étude portant sur l’aménagement des corridors de transhumance, points d’eau et aires de pâturage dans la périphérie du Parc national de la Pendjari. Ils étaient une trentaine de participants venus des Communes riveraines du Parc et composés notamment des autorités communales, représentants des éleveurs et agriculteurs et responsables du Parc national de la Pendjari.

Dans son message de bienvenue, le Coordonnateur du Projet ADAPT-WAP, le Commandant Benoît NOUHOHEFLIN, a remercié les participants pour leur intérêt au projet et a adressé toute sa gratitude à l’endroit du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable pour son accompagnement au projet.

Le Représentant des Maires, Monsieur Zakari BOUKARY a remercié le Gouvernement et les partenaires impliqués dans le financement et la mise en œuvre du projet qui contribuera au bien-être, aussi bien de la population que de la faune. Dans son allocution, le Représentant du Directeur du Parc national de la Pendjari, Monsieur Aurlus OUINDEYAMA a salué l’initiative du projet qui permettra de mettre en place des infrastructures techniques en vue d’une gestion pacifique et durable du pâturage et de la transhumance.

Les travaux ont été lancés par le Directeur du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF), le Colonel Abdel-Aziz BABA-MOUSSA qui a exhorté les acteurs à une participation active. Pendant deux jours, les participants seront entretenus sur le projet ADAPT WAP et ses réalisations, le Plan d’Adaptation aux changements climatiques dans le complexe WAP (vulnérabilité aux feux sauvages de végétation, aux inondations et à la sécheresse) et examineront les propositions du Cabinet CETEX-CONSULT pour l’aménagement des corridors de transhumance, points d’eau et aires de pâturage. L’objectif du projet ADAPT-WAP financé par l’Observatoire du Sahara et du Sahel et le Fonds d’Adaptation Climatique est de renforcer la résilience des écosystèmes et améliorer les conditions de vie des populations du complexe W-Arly-Pendjari face au changement climatique dans le cadre de la gestion concertée du Complexe Transfrontalier W-Arly-Pendjari (WAP). Les travaux prendront fin le 19 mai 2022.

@DIRCOM/African Parks

Quelques images

18 mai 2022 par