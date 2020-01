L’ambassadeur de la Turquie chez Rémi Moretti

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti a reçu ce mardi 14 janvier 2020 à son cabinet l’ambassadeur de la Turquie près le Bénin Onur Ozceri.

Les deux personnalités ont échangé sur le développement des médias des deux pays.

« Nous avons évoqué des questions de développement des médias au Bénin et en Turquie », a déclaré Son Excellence Monsieur Onur Ozceri. Selon l’ambassadeur, la Turquie est prête à établir des relations dans le domaine de l’audiovisuel avec la HAAC.

« Je constate qu’il y a une grande potentialité de développement dans tous les domaines et la Turquie peut être utile pour le Bénin », a ajouté M. Onur Ozceri.

Les hôtes ont également échangé sur la visite d’une délégation d’opérateurs économiques béninois en Turquie à la fin de ce mois. Une visite qui sans doute va contribuer au développement des relations bilatérales entre le Bénin et la Turquie.

L’ambassadeur de la Turquie n’a pas manqué de présenter ses vœux du nouvel an au président de l’institution en charge de la régulation des médias.

Akpédjé AYOSSO

