L’ambassade des USA en soutien à la lutte contre les VBG au Bénin

Une marche nocturne partie du Centre Aéré de la BCEAO jusqu’au pied de la Statue de l’Amazone à Cotonou a été organisée par l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin et l’USAID, jeudi 15 décembre 2022, en soutien à la campagne de 16 jours d’activisme contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).

« Se réapproprier l’espace nocturne et faire front contre la violence basée sur le genre » face au dehors qui est parfois risqué, encore plus pour les femmes et les filles. C’est ce qu’ont exprimé les femmes ou celles qui s’identifient comme femmes et leurs alliés à travers une marche nocturne lancée, jeudi 15 décembre 2022 du Centre Aéré de la BCEAO pour arriver au pied de la Statue de l’Amazone à Cotonou.

Pour l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin et l’USAID, les initiateurs, cette marche nocturne est une éloquente illustration de leur engagement et de leur volonté commune à mettre fin à la violence basée sur le genre.

Avec une femme sur trois dans le monde victime de violence conjugale et/ou de violence sexuelle non conjugale, la violence basée sur le genre reste une « pandémie fantôme », un phénomène qui touche les Etats-Unis comme d’autres pays du monde entier. Le risque de survenu des VBG s’est accru pour les femmes, les filles, les personnes handicapées, les personnes marginalisées et d’autres groupes vulnérables à cause de la pandémie de COVID-19, les conflits et les crises climatiques. « Cette violence qui entraîne des conséquences dévastatrices, nous interpelle tous. Il faut que cela change », a martelé Karen Gustafson De Andrade, Cheffe de Mission Adjointe de l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin. C’est dans cette perspective que le gouvernement des Etats-Unis a fait de l’élimination de la violence liée au genre une priorité aussi bien dans sa nouvelle stratégie que dans son tout premier plan d’action national, a ajouté la Cheffe de Mission Adjointe.

Les autres actions de soutien à la lutte

Rappelant les autres actions, Karen Gustafson De Andrade a indiqué qu’ : « Au Bénin, les Etats-Unis travaillent pour prévenir et combattre les VBG dans tout ce que nous faisons. Nous finançons la réinsertion économique des victimes afin qu’elles puissent gagner leur vie. Nous sommes d’ardents défenseurs de l’autonomisation des femmes et à travers nos programmes d’échange, nous donnons aux femmes les outils nécessaires pour être indépendantes. Nous favorisons le mentorat entre jeunes femmes et femmes expérimentées grâce à nos programmes d’alumni. Et nous insistons pour que les perspectives des femmes soient intégrées dans toutes nos activités de développement dans toutes les régions du Benin - de la construction d’installations électriques hors réseau à Natitingou aux dialogues communautaires à Malanville ».

Pour rappel, la marche nocturne est organisée en soutien à la campagne de 16 jours d’activisme contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).

Marc MENSAH

16 décembre 2022 par