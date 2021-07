L’agence Sadidi propose des séjours découvertes

Pour profiter pleinement des vacances, l’agence de tourisme Sadidi, installée depuis plusieurs années au Bénin, offre des journées de découverte en famille ou entre amis.

Des balades, des rencontres magiques et des visites au Sud du Bénin durant cinq jours. C’est ce que propose l’Agence de tourisme Sadidi aux amoureux des voyages. Il s’agit d’un séjour de découvertes sur le territoire béninois. Les sites à visiter sont entre autres : cité semi-lacustre des Aguégués, rivière noire et village d’Adjarra, forêt de Niaouli, forêt marécageuse de Lokoli, lagune de Ouidah, village d’Azizakoué, Lac Toho, village Gakpé, Lac Ahémé et village de Bopa.

Le premier séjour aura lieu du 9 au 23 juillet et le deuxième du 9 au 13 août 2021 ; 5 jours et 4 nuits.

Les frais de participation fixés à 250.000 FCFA prend en compte la pension complète, le transport et le guidage.

Pour plus d’informations contactez le 97 68 65 50.

