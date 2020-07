L’agence BOA de Togoudo fermée en raison des cas positifs de Covid-19

Des cas positifs de Coronavirus ont été détectés à l’agence BOA de Godomey Togoudo, dans la commune d’Abomey-Calavi. La direction générale de la banque à travers un communiqué a informé la clientèle de la fermeture de cette agence pour compter du mardi 14 juillet dernier.

Selon le communiqué de la direction générale de la BOA, l’agence procédera à la réouverture de ses guichets dans les plus brefs délais après la prise de toutes les mesures sanitaires, notamment la désinfection des locaux afin de garantir à sa clientèle, un service bancaire dans un espace assaini.

La direction générale de la BOA a par ailleurs invité les clients de Togoudo à se rapprocher des agences les plus proches, notamment, Calavi 1, Calavi2, Kpota, et Mènontin pour les opérations courantes et les demandes en cours.

F. A. A.

16 juillet 2020 par