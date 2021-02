L’aéroport de Cotonou obtient Airport Health Accreditation

Le Bénin figure désormais dans les 29 pays africains certifiés au programme Airport Health Accreditation à la date du 29 janvier 2021.

« Les aéroports Africains ont répondu de manière proactive aux défis posés par la pandémie de Covid-19 en mettant en place une série de mesures pour assurer leur sécurité tout mettant en confiance le public voyageur », a déclaré Ali Tounsi, secrétaire général d’ACI Afrique.

Contrairement à plusieurs pays, l’espace aérien du Bénin est resté ouvert depuis le début de la pandémie. Le Bénin a mis en place des mesures sanitaires telles que le port du masque, la distanciation sociale, les cabines de désinfection, les caméras thermiques, les tests à l’arrivée et au départ et une campagne d’information.

L’Accréditation ACI Airport Health permet aux aéroports de « démontrer aux passagers, au personnel, aux régulateurs et aux gouvernements qu’ils accordent la priorité à la santé et à la sécurité d’une manière mesurable et établie ». Elle permet également aux aéroports de valider leurs propres mesures dans l’ensemble de leurs installations et processus.

L’Accréditation ACI Airport Health rassure le public voyageur en utilisant les installations de l’aéroport et favorise la reconnaissance de l’excellence professionnelle dans le maintien d’installations hygiéniques sûres. Elle assure l’harmonisation entre les orientations mondiales de l’OACI et la mise en œuvre par l’industrie.

