L’activiste nigérian Igboho demande une évacuation sanitaire

L’activiste nigérian Sunday Igboho en détention au Bénin n’est pas en bonne en santé, a alerté, lundi 11 octobre 2021, son avocat Me Ibrahim Salami. Le séparatiste nigérian demande une autorisation au Bénin pour se faire soigner en Allemagne.

En détention à la prison civile de Cotonou depuis fin juillet 2021, le séparatiste nigérian Sunday Igboho « va de mal en pis, parce qu’il a échappé à la mort au Nigéria », a alerté Me Ibrahim Salami, l’avocat de l’activiste nigérian sur Rfi lundi 11 octobre 2021.

Selon les explications de Me Ibrahim Salami, Sunday Igboho « s’est blessé au niveau de la cage thoracique et au niveau du bras. Et depuis lors, il n’a jamais été soigné ». Il n’a eu que des soins provisoires au Bénin.

« Il (Sunday Igboho, ndlr) aurait souhaité aller en Allemagne, parce qu’il a une carte de résidence, une carte de sécurité sociale, une assurance », a précisé Me Ibrahim Salami, l’avocat de Sunday Igboho.

Bénin : l'avocat de l'activiste nigérian Sunday Igboho alerte sur l'état de santé de son client https://t.co/tLmgGKDksl pic.twitter.com/J2DVtPoRAE — RFI (@RFI) October 10, 2021

Accusé de stocker des armes et d’appeler à l’éclatement du pays en incitant des massacres ethniques, Sunday Igboho a fui le Nigéria lors d’une perquisition de la police à son domicile en début juillet. Une arrestation manquée au cours de laquelle deux de ses proches ont été tués et douze autres interpellés.

Il a été arrêté au Bénin avec son épouse qui sera relâchée.

Igboho est en prison au Bénin pour « association de malfaiteurs se préparant à commettre des crimes au Bénin ».

Pour son avicat Me Ibrahim Salami, Igboho « n’est pas en infraction ni avec la justice béninoise, ni avec l’Etat béninois ».

Des personnalités du Nigéria dont l’écrivain Wolé Soyinka étaient montées au créneau pour exiger la libération du séparatiste Sunday Igboho.

M. M.

11 octobre 2021 par