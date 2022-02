L’USAID et la mairie pour l’eau et l’assainissement à Abomey-Calavi

Une délégation de l’USAID conduite par le Représentant pays Carl Anderson a été reçue en audience, vendredi 25 février 2022, par le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou.

L’eau et l’assainissement dans le cadre du projet Muni Wash sont les sujets au centre des échanges entre le Représentant pays de l’USAID Carl Anderson et Angelo Evariste Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi le vendredi 25 février 2022. Occasion pour le maire de plaider pour que le projet Muni Wash prenne en compte tous les neuf arrondissements de la commune d’Abomey-Calavi. « Quand je prends la commune d’Abomey-Calavi, notre population est estimée à un million cent vingt-deux mille sept cent treize répartis dans neuf arrondissements. Parmi ces neuf arrondissements, nous avons Calavi, Godomey, Akassato et Togba qui sont dans la zone urbaine. Mais, la majorité des autres arrondissements ne sont que des arrondissements ruraux, éloignés, confrontés énormément aux problèmes d’eau et d’assainissement. Mon souhait le plus ardent et de tout le conseil communal est que le projet Muni Wash atteint ces arrondissements. (…) La préoccupation majeure des populations, c’est toujours à ce niveau », a expliqué le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou à la délégation de l’USAID. Le Représentant résident de l’USAID Carl Anderson a rassuré de l’accompagnement de l’USAID à la mairie pour l’atteinte des objectifs. Le projet Muni Wash piloté par l’USAID a déjà permis plusieurs réalisations dans la commune d’Abomey-Calavi, a témoigné Emma Magbonde, chef service eau et assainissement de la mairie d’Abomey-Calavi. Il s’agit, entre autres, du renforcement de capacités des maires et adjoints aux maires sur leurs compétences en matière d’approvisionnement en eau potable-hygiène-assainissement, la réalisation de l’enquête de satisfaction des ménages sur les services d’approvisionnement, la mise à disposition des comptes administratifs ayant permis de renseigner l’indicateur relatif au budget affecté au projet Wash, la dotation de la Direction des Services Techniques de la mairie en matériels et équipements informatiques.

Le projet Muni Wash vise à contribuer à l’extension et à la consolidation des services d’eau et assainissement dans les communes. Il prend en compte huit communes du Bénin dont Abomey-Calavi.

M. M.

25 février 2022 par ,