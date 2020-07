L’UPMB sollicite la médiation du ministre de la communication

Une délégation de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) conduite par sa présidente Zakiatou O. Latoundji a a été reçue jeudi 16 juillet 2020 par le ministre de la communication et des postes, M. Alain Orounla.

La délégation de l’UPMB a abordé avec le ministre de la communication plusieurs points tels que : l’opérationnalisation du Fonds d’Appui au Développement des Médias (FADEM) ; le versement de l’aide de l’Etat à la presse privée ; la sauvegarde de la liberté de la presse ; la délivrance continue de la carte de presse aux professionnels des médias ; l’opérationnalisation de l’Assurance maladie au profit des acteurs des médias ; la relecture de la Loi N°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin.

A cela s’ajoutent la vulgarisation du Code de l’information et de la communication, la formation et le recyclage des professionnels des médias, le renforcement du partenariat entre le ministère de la communication et les associations professionnelles des médias et enfin la régulation de la presse en ligne au Bénin.

Sur le sujet relatif à la régulation de la presse en ligne au Bénin, « l’UPMB a réitéré sa pleine adhésion à la régulation des médias en ligne avant de solliciter la médiation du ministère de tutelle aux fins de la levée de la mesure de suspension des publications en ligne prise par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ».

Pour l’UPMB, il faut une franche concertation avec les associations professionnelles de la presse béninoise afin d’engager une approche plus consensuelle et efficace d’assainissement de la presse en ligne au Bénin.

En réponse au plaidoyer de l’UPMB, le ministre de la communication Alain Orounla a rassuré « de sa disponibilité à mener, sans délai, les démarches adéquates en direction de la HAAC aux fins d’une bonne gestion de la situation ».

Il a aussi exprimé sa constante disponibilité à « travailler en partenariat avec l’UPMB et les autres faîtières de la corporation en vue de garantir la liberté de la presse et de doter le Bénin d’une presse davantage professionnelle et mieux aguerrie pour jouer efficacement sa partition dans le processus de développement du Bénin ».

A.A.A

18 juillet 2020 par