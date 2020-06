L’UP en tête avec 41 maires sur 77

Les 77 maires devant conduire la politique locale de développement dans les différentes communes sont désormais connus. Sur les 77 maires installés, le parti Union Progressiste (UP) occupe la première place avec 41 postes devant le Bloc Républicain (BR) et les Forces Cauris pour un Bénin Emergent FCBE.

Sur les 77 mairies, le parti Union Progressiste (UP) arrive largement en tête avec 41 maires. La plus grande formation politique de la mouvance présidentielle est suivie du Bloc Républicain (BR), 2ème avec 29 maires. Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) quant à lui, occupe la 3ème et dernière place avec 07 mairies.

Selon les statistiques, 07 maires ont été reconduits à leur poste.

Sur les 77 communes, seules 04 femmes ont été portées à la tête de certains conseils communaux.

Les maires élus auront la responsabilité de la gouvernance des affaires au niveau locale pour les 06 prochaines années.

F. A. A.

