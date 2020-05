L’UDBN prône un nouveau mode de gestion des communes

La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), Claudine Afiavi Prudencio, a lors d’un entretien décrit les dysfonctionnements en cours dans les communes, et qui empêchent le développement à la base. Ces dysfonctionnements selon la présidente de la seule formation politique présidée par une femme au Bénin se caractérisent par la gestion hasardeuse des ressources financières de certaines communes ; le manque de compétence dans l’administration des mairies ; la passivité bienveillante de beaucoup de maires face à la non-application des textes en vigueur. Autant de choses qui, pour elle, ouvrent la voie à la mal-gouvernance.

Pour pallier toutes ces insuffisances, les candidats UDBN à la tête des prochains conseils communaux rassure Claudine Afiavi Prudencio affectueusement appelée CAP, vont s’atteler à instaurer un code strict de conduite dans la gestion financière avec à la clé, des manuels de procédures actualisés et respectueux des textes, la rigueur, l’efficience et l’exemplarité dans l’utilisation des ressources de la commune.

La carte administrative de gestion des ressources humaines sera auditée de sorte à identifier clairement les points faibles du système en place en vue d’y apporter des solutions idoines, a-t-elle précisé.

Dans la même perspective, il s’agira pour le parti UDBN dans les mairies, d’opérer un redéploiement qui allie les facteurs tels que compétences, équité, efficience et efficacité.

Un plan rigoureux de renforcement des capacités des conseillers et surtout des cadres de l’administration communale sera exécuté pour permettre aux personnels d’être à même de produire de bons résultats, a ajouté CAP.

Il sera également question de faire appliquer, sans ménagement, les textes relatifs à la décentralisation, la gouvernance locale, notamment dans les secteurs tels que le foncier, l’habitat, la passation des marchés qui, selon la présidente, posent problèmes.

Avec l’UDBN, les principes de reddition de comptes et de redevabilité seront installés dans les communes. Et pour cela, il s’agira selon Claudine A. Prudencio, d’amener l’offreur de redevabilité qu’est l’autorité communale (Maire, CA, CQ ou CV), à rendre régulièrement compte aux mandants et à sensibiliser les populations sur leur droit de voir clair et en temps réel, dans la gestion qui de la cité. « Cette nouvelle dynamique de bonne démocratie à la base et de contrôle systématique de la gouvernance locale par le peuple permettra un meilleur développement local », a précisé la candidate tête de liste de la commune d’Abomey-Calavi.

Une fois à la tête des mairies, le candidat UDBN va très tôt se lancer dans des audits pour dresser un tableau juste et vrai de la situation financière des communes dont il aura le contrôle. Ces audits seront réclamés dans les autres conseils communaux au sein desquels l’UDBN aura des conseillers. Ils feront également élaborer par les experts, des manuels de procédures actualisés, suivant les nouvelles législations et les nouveaux outils technologiques de gestion financière.

De même, les procédures de passation des marchés seront assainies, a expliqué Claudine A. Prudencio.

Pour avoir été plusieurs fois député à l’Assemblée nationale, et ancienne ministre de la République, elle dit avoir personnellement une riche expérience en matière de management des procédures de passation de marchés. « Ma rigueur dans ce domaine est connue. C’est cette dynamique que j’inculquerai à tous les maires UDBN, de quoi leur permettre d’honorer notre famille commune : l’UDBN », a-t-elle souligné.

La gestion des prochains conseils communaux sous l’UDBN, sera également marquée par des missions régulières de contrôle. Les principes de redevabilité en la matière, seront rigoureusement appliqués pour permettre au peuple mandant d’avoir désormais confiance en ses dirigeants communaux. Ainsi les populations vont spontanément payer les impôts. Les cadres les plus méritants dans l’application des règles de bonne gestion seront périodiquement célébrés et récompensés, a expliqué la présidente.

La gestion du foncier dans les communes

Du point de vue de la gestion du foncier, le tableau au terme des deux premières décennies de gouvernance locale n’est pas reluisant. Les conflits fonciers sont récurrents et la thérapie du parti UDBN pour résorber le problème consistera à faire un état des lieux rigoureux de la situation des terres dans les communes ; faire un point exhaustif des conflits en instance et en faire un mémorandum à la justice. Il s’agira aussi de vulgariser les textes de lois qui régissent actuellement le foncier dans le pays et les faire appliquer avec forte rigueur ; renforcer les capacités des élus communaux et locaux, des cadres etc, sur le rôle de chacun d’eux dans la chaîne de gestion du foncier dans les communes ; appliquer des sanctions exemplaires à tous les élus et cadres qui se rendraient complices de pratiques répréhensibles en matière de foncier.

Claudine Afiavi Prudencio n’a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement dans ce domaine. Le Président Talon souligne-t-elle, a le mérite d’avoir fait énormément bouger les choses à ce niveau, et il revient selon elle, aux collectivités locales de rentrer dans la dynamique de la gestion rigoureuse prônée par la rupture et que l’UDBN soutient totalement.

A tout ceux qui n’ont pas encore rallier la barque UDBN, Claudine A. Prudencio rappelle que c’est le moment. ’’La lutte pour plus de représentativité des femmes et des jeunes est l’affaire de tous’’, a-t-elle martelé.

F. A. A.

13 mai 2020 par