L’Ong Susmec présente les résultats de sa mission d’observation

L’Organisation non gouvernementale (Ong) Secours urgents et subventions massives pour l’éducation, la presse et la culture (Susmec) a procédé à la restitution de sa participation au processus de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. C’était mardi 20 avril 2021 au Champ d’oiseau de Cotonou à travers une déclaration de presse.

Dans le cadre de son projet « Initiative : Election-Démocratie et Paix » dont l’objectif est d’œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, l’Ong Susmec a mené plusieurs activités avant, pendant et après l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

Selon le point fait mardi dernier, une série d’échanges visant l’organisation d’une élection apaisée, crédible et transparente, ont lieu avec les acteurs impliqués dans le processus électoral tels que partis politiques ; institutions de la République ; ministères ; confessions religieuses et certaines ambassades, des communiqués et appels à la paix ont été diffusés. « Pour le déroulement même de l’élection présidentielle, c’est-à-dire le jour du scrutin (…) nous avons déployé 952 observateurs (tous accrédités) répartis dans toutes les communes sur l’ensemble du territoire national », a indiqué Saturnin Hounkpè, président de l’Ong Susmec. La mission d’observation indique que le vote s’est déroulé normalement et dans le respect des gestes barrières sur l’ensemble du territoire national avec des poches de violence qui ont été vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du Bénin, la majorité des bureaux ont ouvert à l’heure. Le taux de participation est au-delà de 50 %, a-t-il précisé.

Susmec Ong missionne les acteurs pour la paix

A l’endroit des partis politiques et du peuple béninois, l’Ong recommande, la sauvegarde de l’unité et de la cohésion nationale, d’éviter le recours à la violence et les propos tribalistes et régionalistes, de promouvoir l’esprit de nation et de patriotisme.

Quant au Chef de l’Etat, il est invité à « former un gouvernement d’union nationale, créer un climat favorable au dégel de la cristallisation des divergences politiques, instaurer un climat de confiance et ouvrir un dialogue avec tous les partis politique ».

Les institutions de la République sont également invitées à jouer leur partition pour la paix et la cohésion.

M. M.

20 avril 2021 par