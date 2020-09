L’OMS renforce le Bénin pour la riposte à l’épidémie de polio

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) accompagne le gouvernement du Bénin dans le cadre de la riposte à l’épidémie de polio dénudée de source vaccinale. Elle a offert, dans la matinée de ce mercredi 9 septembre 2020, un important lot de matériels à l’Agence nationale des soins de santé primaire pour renforcer la surveillance des maladies.

Outre le renforcement de la coordination de la riposte contre l’épidémie de polio dénudée de source vaccinale, il fallait aussi digitaliser la collecte des informations sur le terrain afin de faire des analyses et prendre des décisions en temps réel. C’est dans ce cadre que s’inscrit le don de matériel fait par l’OMS à l’Agence nationale des soins de santé primaire au Bénin pour plus de 11 millions 500 mille francs CFA. Partenaire fidèle du Bénin, l’agence a non seulement offert deux ordinateurs au comité national de coordination et de suivi de la riposte, mais elle a également mis quatre-vingt-dix smartphones à la disposition des communes et des zones sanitaires.

Ces outils disposent d’un logiciel pour la surveillance au niveau périphérique, informe Dr Raoul Saïzonou. Intervenant au nom du représentant résident par intérim de l’OMS au Bénin, il indique que les informations que recueillent les agents sur le terrain seront directement insérées dans le logiciel et recueillies en même temps au niveau du Bureau régional de l’OMS.

« Au fur et à mesure qu’ils vont sur le terrain, tout ce qu’ils constatent, on les a en temps réel dans un serveur et cela nous permet de faire une analyse et de pouvoir réagir par rapport aux problèmes », explique Dr Saïzonou.

Il invite les bénéficiaires à en faire une utilisation rationnelle et optimale afin que les résultats soient améliorés.

Ce don vient à point nommé, avoue le Directeur de la vaccination et de la logistique à l’Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Landry Kaucley.

« Pour renforcer la surveillance des maladies sur le terrain, il faut suivre les tendances pour vite prendre des décisions », affirme-t-il.

Il a également exprimé la gratitude du gouvernement du Bénin avant de s’engager en personne pour le suivi de la bonne utilisation des matériels ainsi que leur maintenance préventive.

Dr Landry Kaucley plaide pour que les partenaires techniques et financiers continuent de soutenir tous les pays pour arriver à endiguer ces crises sanitaires qui sont, dit-il, en train de mettre à rude épreuve tous les pays.

Juliette MITONHOUN

11 septembre 2020 par