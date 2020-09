L’OMS étudie le faible taux de la pandémie du Covid en Afrique

Pas de propagation exponentielle de la Covid-19 en Afrique comme annoncé par les experts. Au cours d’une conférence de presse ce jeudi 24 septembre 2020 l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’est penchée sur les facteurs favorisant une telle situation en Afrique.

Au début de la pandémie du Covid-19, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé le continent africain « à se préparer au pire » en raison des systèmes de santé défaillants. Selon le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, à la date du jeudi 24 septembre 2020, l’Afrique a plus de 1.400.000 cas de Covid-19, 1.100.000 de guérisons et 34 269 décès. Des chiffres relativement faibles à ceux de l’Europe.

Plusieurs facteurs sont cités pour justifier le fait que l’Afrique soit moins touchée par le Covid-19. Selon Dr Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS, en Afrique, l’âge serait le premier facteur. Les personnes âgées sont les plus exposées au coronavirus et dans la plupart des pays d’Afrique, environ 3% de la population à plus de 65 ans. A cela s’ajoute des facteurs tels que « la mobilité internationale, la capacité à se déplacer à l’intérieur des pays, les réseaux routiers, le nombre de voitures par habitant ».

A en croire Matshidiso Moeti, la température et la manière de vivre sont aussi des facteurs.

Pour la professeure Francisca Mutapi, infectiologue à l’université d’Édimbourg, « le virus se transmet peu en extérieur ». « Et l’Afrique a une part importante de population rurale qui passe du temps en extérieur. Nous venons aussi de commencer une grande étude sur l’immunité croisée au Zimbabwe pour savoir si l’exposition à six autres coronavirus protège la population au SARS-CoV-2. », a-t-elle expliqué.

Les données de l’OMS issues des études préliminaires révèlent que 80% des sujets atteints de Covid-19 en Afrique sont asymptomatiques, contre 40% à 50% en Europe.

Les résultats des programmes de recherche permettront de mieux cerner les différents facteurs.

A.A.A

25 septembre 2020 par