L’OCRC alerte sur de nouveaux cas de sextortion

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) alerte sur de nouveaux cas de sextortion.

« Il nous a été remonté plusieurs nouveaux cas de sextortion avec un mode opératoire différent », informe l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité. Selon l’OCRC, les cybercriminels lancent des appels vidéo aléatoires.

« Un montage vidéo est fait avec le visage de la victime et une autre vidéo la mettant dans une situation intime dans le but de faire pression et d’extorquer de l’argent à cette dernière », explique l’OCRC.

L’Office invite à la vigilance. « Évitez de décrocher des appels vidéo d’inconnus. Contactez les autorités compétentes lorsque vous êtes victime. Restez vigilant », alerte l’OCRC.

