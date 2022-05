L’INSTaD recrute 338 agents pour une enquête

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) recrute 338 agents de collecte et éditeurs.

Dans le cadre de l’enquête de base sur les évolutions d’impact du projet SWEDD « Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique au Sahel », l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) a lancé le recrutement de 338 agents de collecte et éditeurs.

La date limite des inscriptions est fixée pour ce mercredi 1er juin 2022 à 17 heures précises.

