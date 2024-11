L’INF lance 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre

La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF) Huguette Bokpè Gnacadja a procédé, lundi 25 novembre 2024, au lancement de la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre. La cérémonie a eu lieu dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, des membres du corps diplomatique, des partenaires et organisations de la société civile.

« Riposter et se reconstruire après les violences », c’est sous ce thème que se tient la campagne annuelle internationale des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre. Démarrée ce 25 novembre, date de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la campagne va se poursuivre jusqu’au 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme. Selon la Secrétaire exécutive de l’INF, Flore Djinou, il s’agit durant ces 16 jours, de multiplier les actions de sensibilisation, de prévention et de prise en charge des victimes. « Nous allons tendre la main à toutes celles et ceux qui souffrent en silence, leur offrant un soutien inconditionnel et les encourageant à briser le mur de l’omerta », a-t-elle déclaré.

A en croire la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Bénin, Aminatou SAR, la violence faite aux femmes et aux filles demeure la violation des droits humains la plus prévalente et la plus répandue dans le monde. Les statistiques de 2019 à 2023 du Système Intégré de Données relatives à la Famille, à la Femme et à l’Enfant, Nouvelle génération renseignent que 29309 filles et adolescentes ont été victimes de grossesses ou de mariages précoces. Entre 2022 et 2023, 1112 survivantes de violence basée sur le genre ont été recensées dans les 6 centres intégrés de prise en charge des victimes de violence basée sur le genre. Au Bénin, poursuit-elle, on note une progression encourageante des statistiques des cas de plaintes et de décisions de justice. Le rapport 2024 de mise en œuvre du programme d’action de Beijing au Bénin montre que l’INF a reçu 975 plaintes au cours du premier trimestre 2024 contre 1133 cas en 2023. « Ces chiffres nous rappellent à nouveau que la campagne mondiale des 16 Jours d’activisme constituent un moment important pour mobiliser nos efforts et nos forces, inspirer l’action et démontrer notre tolérance zéro envers ces violations », a indiqué la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Bénin.

Dans son discours, la présidente de l’Institut national de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja s’est prononcée sur le thème de la campagne ‘’ Riposter et se reconstruire après les violences’’. Selon elle, la riposte inclut une série de mesures visant à protéger les victimes, punir les auteurs et prévenir de futures violences. Quant à la reconstruction, souligne Huguette Bokpè Gnacadja, elle implique des interventions à plusieurs niveaux pour restaurer leur dignité, leur autonomie et leur bien-être. Parmi les axes de la reconstruction, elle cite entre autres, la réhabilitation individuelle, la santé physique et mentale, l’accompagnement psychosocial, la réintégration économique, l’aide financière. « Le point où riposte et reconstruction se rejoignent est celui de la réparation car sans justice et réparation il ne sera pas possible d’avoir une reconstruction », a affirmé la présidente de l’Institut national de la Femme. Elle a invité tous les acteurs à une alliance pour améliorer la riposte et la reconstruction.

L’Ambassadrice de Belgique au Bénin, Sandrine Platteau, au nom du chef de file du groupe genre et protection sociale des partenaires techniques et financiers a félicité le gouvernement béninois pour les avancées en ce qui concerne la protection des droits des plus vulnérables. « Nous reconnaissons les acquis de l’Institut national de la femme en tant qu’organisme dédié à la promotion de l’égalité des genres et des droits des femmes qui s’efforce de jouer un rôle fédérateur au cours de ces journées comme cela est le cas depuis sa création en 2021 », a déclaré Sandrine Platteau. Elle a réaffirmé la volonté des partenaires techniques et financiers à continuer l’appui conjoint du groupe genre et protection sociale dans la lutte contre la violence basée sur le genre. La cérémonie de lancement a été marquée par une communication et un panel sur la résilience des filles et des femmes face aux violences sexuelles et sexistes dans les marchés.

Akpédjé Ayosso

26 novembre 2024 par ,