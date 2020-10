L’IFU exposé au public ce jeudi

La session d’informations "Jeudi du service public" de ce 15 octobre 2020 est consacrée à l’Identifiant fiscal unique (IFU). L’objectif du numéro IFU selon le communiqué publié sur le site du gouvernement se décline en trois points.

Il s’agit de constituer une base de données fiables à des fins d’information et de recoupement ; d’améliorer et moderniser la gestion des finances publiques avec la mise en œuvre d’une fiscalité de développement ; et de faire participer tous les citoyens béninois à la constitution de la richesse nationale conformément au principe réaffirmé à l’article 33 de la Constitution béninoise.

Dans le cadre de la session de ce 15 octobre, le public peut télécharger sur le site du gouvernement le document récapitulatif de l’IFU.

L’immatriculation permet d’attribuer un numéro unique aux personnes physiques et morales redevables de divers impôts.

