L’Etat lance la rénovation de l’ex hôtel Marriott de Cotonou

Le gouvernement béninois a décidé, mercredi 11 septembre 2024, en Conseil des ministres de la contractualisation dans le cadre de la rénovation de l’ex hôtel Marriott de Cotonou.

« Dans le but de structurer durablement la dynamique de développement touristique en cours dans notre pays, il importe de consolider l’offre de réceptifs hôteliers et d’infrastructures de rencontres de haut standing, offrant toutes les commodités requises », informe le Conseil des ministres. En plus des réalisations déjà faites ou en cours, le gouvernement béninois a décidé de procéder à la rénovation de l’ex hôtel Marriott, un complexe hôtelier 5 étoiles.

Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d’étude diagnostique et de maîtrise d’œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.

A.A.A

11 septembre 2024 par