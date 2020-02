L’Episcopat appelle à la préservation des acquis démocratiques

La Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) a rencontré les professionnels des médias ce mardi 18 février 2020 dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Conférence des Forces Vives de la Nation. Mgr Cyrille Houndékon, porte-parole de la CEB en présence des pères Eric Okpeïtcha et Nathanaël Soédé a présenté un message de carême.

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu », c’est l’intitulé du message livré par les évêques du Bénin qui invitent les chrétiens à la prière, au jeûne et à une relation intime avec Dieu.

Selon les évêques, le peuple béninois doit rendre grâce à Dieu pour qu’il continue de protéger et de bénir notre pays, le Bénin.

A ces 30 ans d’anniversaire de l’historique conférence nationale des forces vives de la nation, il faut préserver les acquis du Renouveau démocratique notamment le pluralisme politique, le respect des libertés fondamentales des personnes, la bonne gouvernance et la séparation des pouvoirs.

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) marque le 30e anniversaire de l’historique conférence nationale des forces vives de la nation à travers plusieurs activités, qui se déroulent du 18 au 29 février 2020.

Du 18 au 27 février 2020, il est prévu une neuvaine de prières pour la cohésion sociale, la démocratie et le développement du Bénin sur toutes les paroisses (Récitation d’une dizaine de chapelet suivie de la Prière pour le Bénin).

A cela s’ajoutent une messe solennelle du 30ème anniversaire de la Conférence des Forces Vives de la Nation à la paroisse St Michel de Cotonou par les Évêques du Bénin le 28 février à 19h et un Colloque international sur le thème « La Conférence des Forces Vives de la Nation, trente (30) ans après » à la salle bleue du Palais des congrès à Cotonou.

A.A.A

