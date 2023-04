L’Egyptien Mo Salah s’offre un nouveau record

L’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah est définitivement dans l’histoire de la Premier League, championnat anglais.

Participant au festival de Liverpool face à Leeds à Elland Road ce lundi lors du match de la 31e journée de Premier League (1-6), Mo Salah s’est offert un nouveau record historique notamment avec ses deux buts.

D’une frappe au premier poteau (39e) et d’un sublime enroulé (64e), Mo Salah a inscrit ses 106e et 107e buts du pied gauche en Premier League. Un total (107) plus que n’importe quel autre joueur dans l’histoire du championnat d’Angleterre.

Salah bat ainsi le record que détenait Robbie Fowler, bloqué à 105 buts

Le Top 10 des meilleurs buteurs de Premier League avec le pied gauche :

1- Mohamed Salah : 107 buts

2- Robbie Fowler : 105

3- Robin van Persie : 94

4- Ryan Giggs : 83

5- Riyad Mahrez : 65

6- Romelu Lukaku : 60

7- Olivier Giroud : 50

8- David Silva : 49

9- Daniel Sturridge : 47

10- Louis Saha : 46

J.S

18 avril 2023 par