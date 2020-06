De nouvelles mesures au sein de l’Eglise du christianisme céleste (ECC) pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce vendredi 19 juin, le Saint Siège de Porto-Novo a tenu une séance de travail avec les responsables des régions et sous-régions du Bénin. Une réunion qui a eu lieu au lendemain de la rencontre tenue avec les autorités béninoises.

Outre les mesures déjà prises le 2 juin 2020 à l’ouverture des lieux de Culte, le Saint Siège recommande à travers un communiqué en date du 19 juin aux responsables de paroisses de veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières dans l’enceinte des paroisses tant à l’intérieur des temples que dans la cour.

Dorénavant les processions d’entrée et de sortie des cultes sont suspendues ainsi que les séances des prières de congrégation à la fin des cultes. Il est également interdit l’attroupement des fidèles dans la cour des paroisses à la fin des cultes et les offrandes et autres repas communautaires apportés souvent à la fin des cultes.

Selon le communiqué signé du Révérend Pasteur Benoît Bennett Akandé Adéogoun, Chef mondial de l’Eglise du christianisme céleste, les enfants doivent être maintenus à domicile pour faciliter la gestion des espaces et le respect de la distanciation sociale. Avant d’approcher les quêtes et autres recettes de même que les actions de grâce, le gel hydro alcoolique doit être utilisé.

Le Saint siège de l’ECC recommande à tous les responsables de paroisses de réserver un accueil chaleureux et fraternel aux différents émissaires et équipes de contrôle, tant des structures du gouvernement que des organes de l’Eglise, qui sillonneront les paroisses. Il invite les fidèles à la discipline dans l’observance des mesures prescrites et à la fermeté dans la prière.

Akpédjé A. AYOSSO

21 juin 2020 par