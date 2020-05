L’Eglise catholique invite les fidèles à la patience

A propos de la levée de la mesure de fermeture des églises et lieux de culte, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) à travers une publication invite les fidèles de l’église catholique à la patience et à la sérénité dans le Seigneur.

« Nous souffrons tous de voir fermer les portes de nos églises. Mais tous ces événements constituent un moment de grâce pour lequel nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur, Souverain Maître de nos vies », ont souligné les évêques du Bénin. Toutes les situations liées au Covid 19 pour eux, constituent l’amour du Christ ressuscité qui invite à « renoncer à ce qui est cher à notre identité de chrétien catholique pour entrer dans une adoration en esprit et en vérité. « Cette situation nous amène à nous recentrer sur l’essentiel et nous invite à redécouvrir une autre dimension de notre vie de foi. C’est certainement le moment pour nous d’ouvrir notre cœur à la dimension du monde et de ressentir l’immense souffrance des Églises du silence dans certains pays où les chrétiens persécutés ne peuvent pas professer publiquement leur foi. C’est aussi pour nous le moment d’être en communion réelle de prière avec ceux qui, dans d’autres pays, soumis aux conflits armés, n’ont plus accès à aucun culte religieux communautaire sous peine d’être massacrés en pleine célébration », ont-ils souligné. La Conférence épiscopale du Bénin exhorte les fidèles catholiques en ces heures difficiles, à plus d’ardeur dans la prière dans les familles, devenues de véritables églises domestiques, espaces de prière, de consolation et de foi vive en attente des grandes célébrations liturgiques qui suivront la réouverture des églises.

Les évêques demandent à prier pour toutes les personnes touchées par le virus dans les différentes parties du monde.

« En ce mois de mai, que par l’intercession de Marie, notre Mère du Ciel, le Seigneur accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées », prient le clergé catholique.

F. A. A.

9 mai 2020 par