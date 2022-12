L’Autorité d’enregistrement des projets carbone créée

En Conseil des ministres mercredi 07 décembre 2022, le gouvernement a adopté les modalités d’enregistrement des projets carbone en République du Bénin. Le décret portant création de l’Autorité d’enregistrement des projets carbone a été également adopté.

Selon le Conseil des ministres, les réformes et politiques mises en place en 2016 ont permis d’améliorer le niveau d’émission de gaz à effet de serre au Bénin. Pour capitaliser ces acquis, il convient d’asseoir une stratégie de développement sobre en carbone qui soit en adéquation avec les efforts d’industrialisation en cours, lit-on dans le communiqué du gouvernement.

En instaurant l’exigence de mobiliser des ressources et de réduire les coûts, les marchés carbone donnent aux pays et aux entreprises, la marge de manœuvre nécessaire pour faciliter la transition bas carbone, a rappelé le gouvernement. Dans ce cadre, les évolutions récentes de ces marchés et la croissance de la demande de crédit volontaire associée sur des marchés émergents amènent à une règlementation carbone à l’échelle nationale. Dès lors, l’obligation de prise en compte dans le registre national de tous les projets carbone existants et futurs garantira une visibilité et un niveau de qualité des crédits carbone générés dans le pays et aidera au recensement exhaustif des actifs carbone, informe le communiqué du conseil des ministres. Il précise ensuite que la fixation des modalités d’enregistrement permettra ainsi d’établir un cadre pratique pour favoriser le recensement de tous les projets carbone développés dans le pays. Il donnera aux promoteurs du public ou du privé, le détail des exigences requises et définira le droit carbone au niveau national.

