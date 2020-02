L’Association Kolping Bénin lance une campagne d’alphabétisation

Le chef service de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Ponou Aïchatou, représentant le directeur de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé au lancement officiel de l’édition 2020 de la campagne d’alphabétisation de l’Association Kolping Bénin (AKB) lundi 17 février 2020 à Agbanto, dans la commune de Kpomassè.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil d’Administration de l’AKB, du directeur exécutif de l’association, et des pères aumôniers de l’AKB des diocèses de Cotonou, de Lokossa et de Porto-Novo, ainsi que des facilitateurs, et animateurs de ces diocèses.

Dans son mot de bienvenue, le président du Conseil d’Administration de l’AKB, Houéga Firmin a souligné que la promotion des langues nationales fait partie des préoccupations majeures de l’Association Kolping Bénin. Cette initiative qui a démarré en 2017, rappelle-t-il, est très appréciée des populations des villages et des communes.

Importance de la langue dans tout développement

Evoquant l’importance des langues nationales dans le développement des nations, le directeur exécutif de l’AKB, Marcellin Djanato, a cité l’exemple du Vietnam. Un pays ayant le français comme langue officielle à l’époque de la colonisation, mais qui a œuvré pour sa quasi-disparition en 1975 faisant du vietnamien, « l’unique langue employée au gouvernement et au parlement, dans la fonction publique, et dans la plupart des médias vietnamiens ». Pour le directeur exécutif de l’AKB, aucune des grandes puissances mondiales n’ont accompli leurs prouesses avec une langue d’emprunt. « Chacune d’elles pense, conçoit, invente, concrétise, réalise dans sa propre langue les différents exploits qui les révèlent au monde », a-t-il souligné.

Selon Marcellin Djanato, « la langue est le socle de tout développement ». « L’appropriation de sa langue pour l’amorce du développement s’avère, sans une once de méprise, une nécessité irréfutable pour qui est conscient que l’utilisation de la langue d’autrui induit non seulement la pérennisation de celle-ci, mais aussi la diffusion de certaines valeurs culturelles de l’autre », a-t-il ajouté.

A l’instar du Vietnam et de plusieurs autres pays au monde, le directeur exécutif de l’AKB a exhorté tout le monde à l’appropriation des langues nationales.

L’alphabétisation à l’Association Kolping Bénin

Face aux difficultés des populations à lire et à écrire dans leurs langues, l’AKB a ajouté depuis l’année 2018 le volet alphabétisation à ses activités, a informé le directeur exécutif. Ainsi, 15 centres ont été créés et répartis dans 05 départements et communes. Il s’agit des centres de Kpomassè dans l’Atlantique ; d’Athiémé dans le Mono ; de Sèmè-Kpodji dans l’Ouémé ; de Za-Kpota dans le Zou ; et de Dassa-Zoumè dans les Collines. Suivant les explications de M. Djanato, en 02 ans, l’association a alphabétisé pour le cycle I, niveau 1 et 2, 345 sur 361 personnes, soit un taux de 95,56% à le fin de l’année 2019.

Pour la campagne de cette année, 30 nouveaux centres ont été créés et le nombre d’apprenants attendus dans les 45 centres de l’association est estimé à 1500 pour 45 facilitateurs, et 10 coordonnateurs communaux d’alphabétisation. L’une des spécificités de la campagne de cette année selon le directeur exécutif de l’AKB, est qu’elle va connaître l’ouverture du cycle II, niveau 1 et 2 au profit des anciens alphabétisés qui pourront atteindre le grade de maîtres alphabétiseurs d’ici 02 ans après une évaluation finale qui sera conduite par l’Etat.

Avant de procéder au lancement officiel de la campagne d’alphabétisation, le chef service de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Ponou Aïchatou, a félicité l’Association Kolping Bénin pour ses nombreuses actions dans le domaine de l’alphabétisation au Bénin.

La représentante du directeur de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales a rappelé que le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, est conscient que l’alphabétisation sera le tremplin pour le développement. Pour cela, de nombreux efforts sont faits pour soutenir l’alphabétisation au ministère, a-t-elle souligné. Pour Ponou Aïchatou, outre l’alphabétisme, les populations ont besoin du multilinguisme. Cette nouvelle approche au-delà de sa promotion à l’international, doit être promue au plan national, a-t-elle indiqué.

Mme Ponou a

assuré du soutien du ministère à soutenir l’AKB.

Encadré

L’Association Kolping Bénin

L’Association Kolping Bénin (AKB) est une ONG internationale chrétienne de droit allemand, officiellement reconnue par le Bénin depuis 1999. Elle est enregistrée sous le N°93/001/MISAT/DAI/SCC/-ASSOC du 02 janvier 1993. Son accord de siège a été renouvelé le 27 février 2018. L’Association Kolping Bénin a pour mission d’aider à l’épanouissement de l’Homme. Elle intervient dans les domaines du financement des micros projets de ses membres, de la formation technique et professionnelle des jeunes, de la construction des infrastructures sociocommunautaires, la santé, le renforcement des capacités techniques des acteurs du monde rural (dans les domaines de maraîchage, de l’élevage, et l’entreprenariat), et l’alphabétisme. Son siège national est à Agbanto, dans la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique.

F. Aubin AHEHEHINNOU

Quelques images

17 février 2020 par