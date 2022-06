L’Assemblée nationale installe sa Cellule genre

La 8ème législature s’implique dans la promotion du genre à travers l’installation, mercredi 22 juin 2022, d’une Cellule focale genre composée de vingt (20) membres.

Veiller à l'intégration de l'approche genre dans les documents d'orientation stratégique, les politiques, programmes, projets, budgets, actions et activités de l'Assemblée nationale. Ainsi se résume la mission de la Cellule genre de l'Assemblée focale genre composée de vingt (20) membres. Elle a été installée, mercredi 22 juin 2022, par le président de l'Assemblée nationale Louis G. Vlavonou en présence de la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme (INF), Huguette Bokpè épouse Gnancadja, du Secrétaire général du Ministère des affaires sociales et de la microfinance Pascal Wele Idrissou.

La Cellule focale genre est composée des membres du comité de pilotage présidé par l’autorité parlementaire et des membres du secrétariat technique, selon le Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale Mathieu Ahouansou.

L’Assemblée emboîte ainsi le pas au gouvernement dans son engagement pour la promotion du genre.

Mais ce n’est pas la seule action, plusieurs autres ont été accomplies et peuvent contribuer à inscrire la huitième législature en lettres d’or dans les annales de la lutte pour le genre au Bénin.

« La représentation nationale, dans le dessein de jouer sa partition dans ce combat, a posé trois actes législatifs majeurs sous la huitième législature. Il s’agit, avant tout, de l’adoption de la loi n°2019-40 portant révision de la constitution du Bénin du jeudi 31 octobre 2019, date historique. Celle-ci stipule, en son article 26 (nouveau) que « l’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes (…). Il s’agit aussi du vote de la loi n°2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille ainsi que de la loi n°2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n°2003-04 du 03 mars 2003, relative à la santé sexuelle et à la reproduction et portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin », a indiqué M. Vlavonou lors de l’installation de la Cellule.

Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que ONUFemmes recommande des stratégies « visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines - politique, économique, social et culturel - de manière que les femmes et les hommes bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer ».

