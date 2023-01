L’Armée béninoise reçoit des Véhicules de l’Avant Blindé

Un premier lot de 8 Véhicules de l’Avant Blindé (VAB) sur une prévision de 15 a été remis, vendredi 20 Janvier 2023, aux Forces Armées Béninoises (FAB) dans le cadre de la Coopération militaire entre la France et le Bénin.

Les Forces Armées Béninoises (FAB) ont reçu des véhicules blindés équipés d’armes d’appui et de moyens de vision nocturne. C’est un premier lot de 8 véhicules de l’avant blindé sur une prévision de 15 offert par la France. « Les 8 véhicules mis à la disposition des forces armées béninoises, servaient il y a peu de temps dans les unités françaises. Si nous décidons de nous en séparer au profit du Bénin, c’est parce que nous poursuivons le même objectif : apporter la résistance la plus ferme au totalitarisme qui s’expriment aux frontières nord du bénin par le djihadisme. Cet extrémisme violent frappe durement les populations », a indiqué Marc Vizy, ambassadeur de la France près le Bénin, vendredi 20 janvier 2023, lors de la remise symbolique des clés des VAB à l’armée béninoise.

Pour le Général de brigade Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général de l’armée béninoise, « le Bénin reste sensible » aux efforts de la France à ses côtés dans la lutte contre le terrorisme.

