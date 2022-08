L’Armée alerte sur l’usage frauduleux de ses attributs

Des individus mal intentionnés utilisent l’identité et les attributs des Forces Armées Béninoises (FAB) sur les réseaux sociaux pour arnaquer les paisibles populations, dénonce le Chef d’État-major Général, Général Fructueux Gbaguidi dans un communiqué en date du 17 août.

Le Chef d’État-major Général des Forces Armées Béninoises (FAB) appelle les populations à la vigilance car « des individus mal intentionnés utilisent l’identité et les attributs des Forces Armées Béninoises (FAB) sur les réseaux sociaux pour arnaquer (…) ».

Ces mêmes individus, non encore identifiés, ont créé la page Facebook ‘’État-major Général’’ « dans le vil dessein d’extorquer de l’argent aux honnêtes citoyens », met en garde le Chef d’État-major Général dans un communiqué en date du 17 août 2022.

Le Général Fructueux Gbaguidi rappelle aux populations que les FAB n’organisent aucun recrutement en ce moment et que toute demande d’argent pour un recrutement dans l’Armée béninoise n’est qu’une arnaque.

18 août 2022 par