L’Ambassadeur des Émirats annonce de bonnes nouvelles pour la mairie de Cotonou

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré le maire Luc Atrokpo, ce jeudi 21 novembre 2024, à la mairie de Cotonou.

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) près le Bénin et le maire de Cotonou ont discuté, ce jeudi, des relations bilatérales entre les deux pays amis et des moyens de les renforcer dans les domaines de la décentralisation, de l’organisation des villes intelligentes, du développement durable, de l’environnement et d’autres domaines d’intérêt commun.

Au cours de la réunion, Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi a souligné la force des relations entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin et la volonté des dirigeants des deux pays de les développer et de les renforcer à des niveaux plus larges, d’une manière qui sert les intérêts communs des deux pays.

Le maire de la ville de Cotonou, après avoir remercié l’Ambassadeur des EAU pour sa visite, a salué l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays sans oublier les progrès et le développement réalisés par les Émirats arabes unis dans divers domaines.

L’Ambassadeur Mohammed Saeed Al Kaabi a annoncé à son hôte que la municipalité de Cotonou bénéficiera de l’expérience émiratie, notamment dans le domaine de la décentralisation et de l’urbanisme, à travers la construction de partenariats et l’échange de délégations, des visites, des formations et autres encadrements.

