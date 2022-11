L’Ambassade de France rend hommage aux soldats morts

L’Ambassade de France près le Bénin a commémoré le 104e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 2022 au cimetière militaire de Ouidah.

Le corps diplomatique, le haut commandement militaire des Forces Armées Béninoises (FAB) et de la Police Républicaine et plusieurs autorités ont pris part à la traditionnelle cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918. Elle a été présidée par l’ambassadeur de France près le Bénin. Une occasion pour les élèves du lycée français de Cotonou de déclamer des poèmes et de rendre hommage aux soldats allemands et français. La cérémonie a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux français et béninois ainsi que le dépôt de gerbe.

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre met provisoirement fin aux combats de la première guerre mondiale (1914-1918). Chaque année, la France célèbre l’anniversaire de l’armistice et rend hommage à tous les morts.

A.Ayosso

