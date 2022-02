L’ARMP organise des sessions aux acteurs privés et OSC

Les modalités d’exercice des recours et des dénonciations dans le processus de règlement des différends au cours de la passation et de l’exécution des marchés publics seront au centre des séances d’explication organisées du 23 au 25 février 2022. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) organise ces sessions au profit des acteurs du secteur privé de la chaîne de la commande publique et des membres des Organisations de la Société Civile (OSC). L’objectif visé par l’ARMP à travers ces sessions est de renforcer les capacités des participants à mieux se pourvoir devant l’autorité de régulation en matière de commande publique.

Chronogramme des sessions prévues à Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Parakou, Bohicon et Natitingou

