L’APIEx recrute un chargé d’études juridiques

L’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) recrute un chargé d’études juridiques. Placé sous la supervision du directeur des études, le candidat sélectionné est chargé d’informer et de conseiller les responsables à divers niveaux sur les problématiques juridiques liées aux projets de l’Agence. Il a également pour missions essentielles de porter assistance-conseil à la hiérarchie sur des procédures de résolutions de litige, d’effectuer une veille juridique permanente et de suivre l’évolution des textes réglementaires régissant les domaines "commerce" et "investissement" au plan national.

🚨 *Recrutement d’un chargé d’études juridique au profit de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)*

*- Poste à pouvoir :* Chargé d’études

*- Employeur :* Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)

*- Superviseur hiérarchique :* Directeur des études

*- Lieu d’affectation :* Siège APIEx (Cotonou)

*- Date de clôture :* 28 novembre 2022 à 18h

🛑 Les dossiers sont à envoyer par courriel aux adresses suivantes : *contact@apiex.bj ; apiex.recrutement@presidence.bj ; laradjagba@presidence.bj avec la Mention : "Candidature au poste de Chargé d’études juridique" au plus tard le 28 novembre 2022 à 18h* (heure de Cotonou).

🌐 *Retrouvez sur ce lien, en lecture et en téléchargement libre, l’offre de recrutement =>* https://www.gouv.bj/actualite/2002/

