L’ANaGeM recrute 2 conducteurs de véhicules administratifs

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), recrute deux (02 ) conducteurs de véhicules administratifs dans le cadre de ses activités. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 23 août 2024.

AVIS A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONDUCTEURS DE VEHICULES ADMINISTRATIFS

CONTEXTE

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a été créée pour mettre en œuvre la politique publique de gestion des marchés et équipements marchands.

Dans le cadre de ses activités, l’Agence envisage de recruter deux conducteurs de véhicules administratifs :

DESCRIPTION DU POSTE :

1. PROFIL

– être titulaire d’un permis de conduire catégorie B ;

– maîtriser la conduite aussi bien à Cotonou que sur tous les axes routiers du territoire béninois ;

– avoir une conduite apaisée et respectueuse ;

– disposer d’un moyen de déplacement ;

– être rigoureux, discret, ponctuel, responsable et disponible ;

– Avoir le respect de la hiérarchie ;

– Disposer de références vérifiables ;

– Une expérience en conduite défensive serait un plus.

2.RESPONSABILITES

Sous l’autorité du Directeur de l’Administration et des Finances les intéressés doivent :

– conduire dans le rE ;spect du code de la route et de sécurité les véhicules mis à disposition et les tenir en bon état de propreté ;

– assurer le transport des personnes et des biens en toute sécurité ;

– effectuer le contrôle technique quotidien avant la mise en marche des véhicules ;

– tenir à jour le carnet de bord ;

– contrôler et faire renouveler en temps opportun toutes les formalités administratives (assurance, visite technique, livre de bord, etc .... ) ;

– tenir à jour le registre de déplacement et de maintenance du véhicule ;

– signaler à la hiérarchie toutes anomalies constatées dans l’état de marche du véhicule ;

– aider à la bonne préparation des missions (lettre de mission, carburant etc.)

– exécuter toutes autres tâches en lien avec le poste.

3. QUALIFICATIONS ET APTITUDES

• Education : Peuvent postuler, les candidats ayant un niveau minimum du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC)

• Expérience :

– avoir un minimum de 5 ans d’expériences professionnelles à un poste similaire ;

– bonne connaissance des localités du Bénin.

4. DOSSIER DE CANDIDATURE

Toute personne intéressée est priée de soumettre un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1- une copie du permis de conduire ;

2- un curriculum vitae ;

3- une attestation de résidence ;

4- deux photos d’identité ;

5- un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

6- une copie des attestations et /ou certificats de travail.

Le dossier devra être adressé par courriel uniquement, le tout en un seul fichier

PDF à l’adresse : anagem.recrutement@gouv.bj

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 23 Août 2024.

NB : Seuls les Candidats présélectionnés seront contactés pour Entretien et test pratique.

Eunice LOISEL KINIFFO

Directrice Générale

